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«الصحة الفلسطينية»: 974 شهيدا و5 آلاف مصاب جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

هانى حسن
09:59 ص | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وصل إلى 974 شهيدا وأكثر من 5 آلاف مصاب جراء العدوان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، أنّ عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة، وصل إلى 788 فلسطينيا.

ويأتي القصف الإسرائيلي المستمر منذ 5 أيام، ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي شنها الجناح العسكري لحركة حماس، وأسفرت عن مقتل نحو 1000 إسرائيلي وإصابة نحو 2500 آخرين وفق السلطات الإسرائيلية. 

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