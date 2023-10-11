«الصحة الفلسطينية»: مخزون الوقود لتشغيل مولدات مستشفيات غزة ينتهي غدا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بإعلان وزارة الصحة الفلسطينية، انتهاء مخزون الوقود لتشغيل مولدات مستشفيات غزة ينتهي غدا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، أنّ عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وصل إلى 974 شهيدا وأكثر من 5 آلاف مصاب جراء العدوان.

ويأتي القصف الإسرائيلي المستمر منذ 5 أيام، ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي شنها الجناح العسكري لحركة حماس، وأسفرت عن مقتل نحو 1000 إسرائيلي وإصابة نحو 2500 آخرين وفق السلطات الإسرائيلية.