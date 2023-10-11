وزير العدل يمنح مسؤولي نقابة المهن الزراعية صفة «مأموري الضبط القضائي»

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارًا بمنح 62 من قيادات مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، صفة مأموري الضبط القضائي بصفتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه، وذلك في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بشأن نقابة المهن الزراعية وتعديلاته، وإعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمن القرار، منح الصفة للدكتور السيد خليفة، النقيب العام، والدكتور حسن فولي، وكيل أول النقابة، والمهندس رجب عبدالوهاب، وكيل ثاني النقابة، وأعضاء مجلس النقابة، ورؤساء أفرع النقابة بالمحافظات المختلفة.