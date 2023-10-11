وظائف للشباب براتب يتجاوز 5 آلاف جنيه.. اعرف الشروط والمميزات

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، عن توافر فرص عمل للشباب والخريجين، ويتاح التقديم عليها مع تحديد بعض الشروط للراغبين في الحصول على فرص العمل المتاحة.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن حاجة إحدى الشركات لشغل الوظائف الآتية:

وظائف يمكن التقديم عليها

1. ممثل خدمه عملاء.

-أماكن العمل: القرية الذكية.

متطلبات وشروط الوظيفة

1- خريجون فقط.

2- أن يمتلك المتقدم مستوى من جيد إلى ممتاز في اللغة الإنجليزية.

3- أن يمتلك المتقدم للحصول على الوظيفة مهارات التواصل.

4- أن يكون ممتاز في استعمال برامج الأوفيس.

5- أن يكون أقصى سن للتقديم 35 عامًا.

6- يفضل من منطقه الهرم او فيصل او أكتوبر لتوفير مواصلات.

الحقوق والمميزات

ويوجد بعض المميزات والحقوق في الوظائف المتاحة، وهي كما يلي:

الراتب:5250 جنيهًا + الكوميشن.

عدد ساعات العمل: 8 ساعات متغيرة.

يحصل الموظف على يوم إجازة في الأسبوع.

تأمين طبي واجتماعي.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على الوظيفة من خلال ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا.