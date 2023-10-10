وظائف للشباب برواتب مجزية وحوافز وتأمين طبي واجتماعي.. الحق قدم

تسعى وزارة الشباب والرياضة دوما لتقديم فرص عمل للشباب، في إطار دورها في تمكين الشباب، لذا أعلنت الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بالتعاون مع ميكروسوفت ومؤسسة كير للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف لشركة تمويلي.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة من حيث التخصصات المطلوبة والشروط وطريقة التقديم والمميزات والحقوق.

التخصصات المطلوبة والمميزات

مسؤول تمويل، برواتب مجزية وتأمين طبي واجتماعي ونظام حوافز وفرص للترقي.

الشروط المطلوبة للوظائف

- مؤهل عالٍ وفوق متوسط ومتوسط.

- موقف واضح من الخدمة العسكرية.

- السن لا تزيد على 35 سنة.

كيفة التقديم للوظائف

ذكرت وزارة الشباب والرياضة أنه يمكن للراغبين في الالتحاق بالوظيفة التوجه لمركز شباب مدينة إدفو أسوان، يوم الأحد 15 أكتوبر2023 من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا، وملء الاستمارة الآتية:

https://forms.office.com/r/g1fBr1WAep

ولمتابعة المزيد من الوظائف يمكن تصفح منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

https://tawzeefmasr.com.

وظائف بشركة الأهلي للتجارة والتوزيع في طنطا

مطلوب مندوب مبيعات للعمل بمدن طنطا وكفر الزيات وبسيون وزفتي وقطور والمحلة وبركة السبع وشبين الكوم.

ويحصل الموظف على رواتب مجزية وعمولة وتأمين طبي واجتماعي وإجازات سنوية، ويشترط مؤهل عالٍ أو متوسط والسن لا تزيد على 35 عاما.

للتقديم يرجى ملء الاستمارة من هنـــا والحضور يوم الاحد الموافق 15 اكتوبر 2023 من الساعة 10صباحا إلى الساعة 3 مساء بمقر الشركة ببرج الفيروز شارع عثمان محمد الدور الثالث شقة 2 و3 طنطا.

وظائف شركة الأهلي للتجارة والتوزيع بالمنيا

مطلوب مندوب مبيعات للعمل بمدن ملوي ودير مواس وأبوقرقاص وبني مزار ومغاغة والعدوة.

ويحصل المتقدم للوظيفة على رواتب مجزية وعمولة وتأمين طبي واجتماعي وإجازات سنوية.

يشترط الحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط، والسن لا تزيد على 35 عاما خبرة ودون

للتقديم يرجى ملء الاستمارة (من هنـــــــــــــا)

والحضور مباشرة يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023 من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 مساء، بمقر الشركة ببرج التعاون شقة 4 الدور الأول علوي خلف بنزينة التعاون.