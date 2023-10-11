وظائف شاغرة للشباب في سوهاج وأسوان.. رواتب مجزية ودون خبرة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والإدارة العامة للمبادرات الشبابية بالتعاون مع ميكروسوفت ومؤسسة كير للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن توافر فرص عمل بشركات خاصة برواتب مجزية في محافظتي أسوان وسوهاج.

وتوضح «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الوظائف الشاغرة وكيفية التقديم، وفقا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة.

الوظائف شاغرة في شركة خاصة

في سوهاج، أعلنت إحدى الشركات الخاصة توافر وظائف لعدد من مندوبين المبيعات في مناطق:

أماكن العمل

- جرجا

- البلينا

- طهطا

- دارالسلام

الحقوق والمميزات

- رواتب مجزية وعمولة

- تأمين طبي واجتماعي

- إجازات سنوية

شروط القبول في الوظائف

- مؤهل عالي أو متوسط

- السن لا يزيد عن 35 عاما

- خبرة وبدون

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه للراغبين في التقديم على الوظائف ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/CyYVvX66cJ

ميعاد ومقر انعقاد اليوم التوظيفي

ينعقد اليوم التوظيفى غدا الخميس 12 أكتوبر، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء، بمقر الشركة 14 شارع أبو الحسن البصري مع شارع شريف من شارع 15 في سوهاج.

فيما أعلنت إحدى شركات التمويلات عن اليوم المفتوح للتوظيف، موضحة توافر وظائف مسؤول تمويل.

المميزات الوظيفية:

- رواتب مجزية

- تأمين طبي واجتماعي

- نظام حوافز

- فرص للترقي

شروط التقديم على الوظائف

- مؤهل عالي

- مؤهل فوق متوسط

- مؤهل متوسط

- موقف واضح من الخدمة العسكرية·

- السن لا يزيد عن 35 سنة

موعد ومقر انعقاد اليوم التوظيفي

ينعقد اليوم التوظيفي بمركز شباب مدينة ادفو في محافظة أسوان يوم الأحد القادم 15 أكتوبر، من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا.

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه للتقديم على الوظائف يجرى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/g1fBr1WAep