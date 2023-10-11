وظائف شاغرة مقدمة من «الشباب والرياضة».. ستحصل على 3 مميزات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع ميكروسوفت ومؤسسة كير للتنمية، عن اليوم المفتوح للتوظيف لشركة الأهلي للتجارة والتوزيع.

الشركة تطلب عددًا من مندوبي المبيعات للتوظيف

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الشركة تطلب عددًا من مندوبي المبيعات للتوظيف، للعمل في مجموعة مراكز تابعة لمحافظة سوهاج، وذلك بشرط توفر عدد من الشروط، بالإضافة إلى وجود عدد من المميزات التي نبينها لكم عبر السطور التالية:

مميزات الوظيفة

- رواتب مجزية وعمولة·

- تأمين طبي واجتماعي·

- إجازات سنوية.

شروط الوظيفة

- موهل عالٍ أو متوسط·

- السن لا يزيد عن 35 عامًا·

- خبرة أو بدون خبرة.

وأوضح الوزارة أنه في حالة الرغبة في التقديم للوظائف المشار إليها، يرجى ملء الاستمارة التالية من هنـــا، والحضور مباشرة يوم الخميس الموافق 12 من شهر أكتوبر الجاري، من الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة 3 بمقر الشركة في سوهاج.