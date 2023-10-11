كل ما تريد معرفته عن الاختبارات الشهرية لصفوف النقل

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد أول الاختبارات الشهرية لصفوف النقل، نهاية شهر أكتوبر، وتكون الأسئلة في كل ما دارسة الطالب من بداية العام الدراسي الحالي وحتي نهاية أكتوبر الجاري، حيث يتم عقدها من خلال المدرسة وفقًا للجداول المعلنة بالمدارس، ويكون الامتحان جزء من اليوم الدراسي.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن امتحانات الشهر مستمرة وفقًا لنظام التقييم الجديد، حيث يتم اختيار أعلى درجات الاختبار، يتم توزيع درجات الطالب خلال الفصل الدراسي «80% من درجة امتحان نهاية الفصل، تخصيص 10% من درجة امتحان الشهر، و5% على المواظبة والانضباط، و5% على السلوك».

كل ما تريد معرفته عن الاختبارات الشهرية

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن الاختبارات الشهرية واختبار أكتوبر والمقرر أن يبد نهاية الشهر الجاري:-

- عقد أول اختبار شهري «أكتوبر» نهاية الشهر الجاري.

- عقد امتحان الشهر لصفوف النقل علي مستوي المدرسة.

- وضع جدول امتحان الشهر مسئولية الإدارة التعليمية.

- وضع أسئلة امتحان الشهر من خلال التوجيه بالإدارة التعليمية.

- عقد الامتحان أثناء اليوم الدراسي جزء من الحصة.

- أسئلة امتحانات الشهر تتضمن جزئيات قصيرة «اختيارية».

- تم تصحيح امتحانات الشهر بالمدرسة بلاالتنسيق مع الإدارة التعليمية.

- تخصيص 10% من درجات المادة لاختبار الشهر.

- ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الأول «2 اختبار شهري واختبار الفصل الدراسي».