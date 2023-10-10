10 ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2024.. تعقد منتصف يونيو

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2024، ستكون نفس ضوابط العام الدراسي الماضي، حيث سيتم عقد الامتحانات ورقيا بالبابل شيت في المدارس بلجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وسيكون التصحيح إلكترونيا سواء الأسئلة المقالية أو الموضوعية.

10 ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2024

وأضافت وزارة التربية والتعليم، تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم السبت 15 يونيو وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 المعتمدة رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وفقًا للضوابط التالية:-

- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقيا داخل لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق نظام البابل شيت حيث يتسلم الطلاب كراسة أسئلة، وكراسة البابل شيت، وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية.

- يتم عقد امتحانات بنظام الأوبن بوك حيث يتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم داخل اللجان ويتم استلامه مرة أخرى بعد انتهاء الامتحان، ويتضمن الكتيب أهم المصطلحات والقوانين بالمادة.

- يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيا سواء الاختيار من متعدد أو المقالية.

- تعقد الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد حيث تقيس الأسئلة نواتج التعلم والفهم والتطبيق والتحليل حسب مواصفات الورقة الامتحانية لكل مادة

- تتضمن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 85% اختيار من متعدد و15% المقالي.

- تمثل نسبة المستويات المعرفية والعقلية البسيطة 30% و40% للمستويات المتوسطة و30% أسئلة للمستويات العليا.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق نظام الفرصة الواحدة أو الامتحان الموحد.

- وضع امتحانات الثانوية العامة من بنوك أسئلة والتي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة في منتصف شهر يونيو المقبل.