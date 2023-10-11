الحكومة الدنماركية تعرض إجلاء مواطنيها من إسرائيل وفلسطين

أعلنت الحكومة الدنماركية، اليوم الأربعاء، إنها ستعرض إجلاء مواطنيها ومن يحملون إقامات دائمة من إسرائيل والأراضي الفلسطينية، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وذكرت الخارجية الدنماركية في بيان، أنّ هناك نحو 1200 دنماركي يُعتقد أنهم في إسرائيل و90 يُعتقد أنهم في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت أنّ طائرات سترسل للمنطقة وستبدأ عمليات الإجلاء في الأيام القليلة المقبلة.

وقد أعلن وزير التعاون الإنمائي الدنماركي، في وقت سابق، أن بلاده أوقفت مؤقتًا المساعدات التنموية للفلسطينيين، بعد هجوم شنته فصائل المقاومة الفلسطينية على إسرائيل في مطلع الأسبوع.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السبت الماضي، إلى 974 شهيدًا وأكثر من 5 آلاف مُصاب، بحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية.

كانت فصائل المقاومة الفلسطينية شنّت في السابع من أكتوبر 2023 عملية نوعية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، واستخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف مستخدمة أسلحة متنوعة، لاستهداف تلك المستوطنات.