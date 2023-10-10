الدنمارك تعلن وقف المساعدات التنموية للشعب الفلسطيني مؤقتا

أعلن وزير التعاون الإنمائي الدنماركي، أن بلاده أوقفت مؤقتًا المساعدات التنموية للفلسطينيين، بعد هجوم شنته فصائل المقاومة الفلسطينية على إسرائيل في مطلع الأسبوع، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الرابع

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع تواليًا، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

ما هي عملية «طوفان الأقصى»؟

وطوفان الأقصى، هي عملية عسكرية نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.