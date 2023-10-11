«النقل» تكشف مستجدات تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن مستجدات تقدم الأعمال في عدد من المشروعات المشتركة مع الجانب الفرنسي الجاري تنفيذها، مثل مشروع توريد 55 قطارا مكيفا جديدا للخط الأول للمترو، الذي يدخل ضمن خارطة الطريق المشتركة لمشروعات مترو الأنفاق بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.

ولفت التقرير، إلى اعتماد الألوان للشكل الداخلي والخارجي للقطارات، ومراجعة التصميمات المبدئية للأنظمة ومعدات القطارات، وجار عقد اجتماعات للمختصين من الجانبين لمناقشة التصميمات التفصيلية تمهيدا لبدء أعمال الاختبارات الأولية لأجزاء القطارات بالمصنع.

وشهد التقرير مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروعي كهربة خط سكة حديد وتحويه إلى مترو، وإعادة تأهيل ترام الرمل، حيث تساهم الوكالة الفرنسية بجزء من تمويل المشروعين.

وأضاف التقرير أنّه جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن المرحلة الثانية من دراسات الخط السادس، بين الهيئة القومية للأنفاق واتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية «إيجيس ريل - سيتك» بقيادة شركة إيجيس ريل الفرنسية، حيث وقّع المذكرة من جانب الهيئة القومية للأنفاق، الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومن جانب الشركة الفرنسية، محمد بن مسعود، ممثلا عن شركة إيجيس ريل، وماتيو أوجيرو، ممثلا عن شركة سيتك.

وأشار التقرير إلى أنّ تمويل المرحلة من الدراسات يأتي ضمن خارطة الطريق الموقعة بين وزارة المالية والاقتصاد الفرنسية ووزارة النقل المصرية، والمتضمن قيام الخزانة الفرنسية بتمويل الدراسة بمنحة بقيمة 8 ملايين يورو، إضافة إلى أنّ التعاون في هذه المرحلة يأتي في إطار دعم ‏العلاقات ‏بين البلدين التي تقوم على روابط تاريخية عميقة تستند إلى الصداقة والثقة المتبادلة.

وأوضح أنّ توقيع المذكرة لتنفيذ المرحلة الثانية من دراسة الخط السادس ومدتها 18 شهرا، تأتي كاستمرارية للمرحلة الأولى من الدراسة لإعداد الدراسات التفصيلية والتصميم المبدئي ومتطلبات المشروع والمواصفات الفنية ومستندات الطرح للمشروع وتقييم عروض المقاولين، وإنهاء التعاقد للأعمال المدنية وأعمال الأنظمة والسكة والوحدات المتحركة، كما يتولى الاستشاري إعداد وتجميع المستندات، التي ستكون مطلوبة للاتفاق بين الحكومتين لاستراتيجية تمويل المشروع.

وأكد أنّ تنفيذ الخط السادس للمترو يأتي ضمن خطة وزارة النقل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق، أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة، الذي يمتد في مسار موازٍ للخط الأول ‏للشبكة لتخفيف العبء عنه وتسهيل حركة تنقل المواطنين.