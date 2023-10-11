مصدر أمني ينفي تحذير مصر لإسرائيل بشأن عملية كبيرة قبل «طوفان الأقصى» كتب: حسن سمير 11:36 ص | الأربعاء 11 أكتوبر 2023 غزة نفى مصدر مصري مسؤول، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، بشأن قيام مصر بتحذير إسرائيل من عملية كبيرة قبل بدء الحرب بـ10 أيام. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وزارة الداخلية: القبض على المتهمين بسرقة أعمدة إرشادات المرور بالقاهرة الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن إنجازات وزارة الداخلية خلال 10 سنوات إنجازات وزارة الداخلية في عهد الرئيس السيسي.. نقلة بمنظومة العمل الأمني جهود أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها في ضبط المحكوم عليهم الهاربين وزارة الداخلية مصدر أمني الأجهزة الأمنية بقلم حسن سمير