 باق من الزمن 3 أيام.. عدد تأييدات وتزكيات المرشحين لرئاسة الجمهورية

تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق 3 مرشحين رئاسيين للانتخابات الرئاسية 2024 منذ فتح باب الترشح حتى الآن، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والذين استوفوا الشروط القانونية للترشح وتم قبول طلبات ترشحهم.

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي كان أول من تقدم بأوراق ترشحه للرئاسة عن طريق وكيله المستشار محمود فوزى الممثل القانوني، وذلك بعد حصوله على عدد 242 تزكية من نواب الشعب ومليون و130 ألف تأييد تقريبا من المواطنين.

عبد السند يمامة تقدم بـ27 تزكية من أعضاء مجلس النواب

وفي اليوم الخامس من فتح باب الترشح تقدم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، بأوراق ترشحه متضمنة 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب إلى لجنة تلقي وفحص أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والتي تجاوزت هذه التزكيات النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات وهو 20 عضوا بمجلس النواب، وقبلت لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية أوراق المرشح عبد السند يمامة بعد أن تمكن من تقديم المستندات المطلوبة.

فريد زهران ثالث المرشحين

وكان المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي ثالث من تقدم بأوراق ترشحه متضمنة 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب كشرط أساسي تضمنه الدستور والقانون لتقديم أوراق الترشح، إذ سلّم زهران اللجنة جميع المستندات المطلوبة من المرشحين، والتي منها صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح الرئاسي وشهادة ميلاد وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع و التقرير الطبي الخاص بالمرشح والتوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين.

وفي الإطار ذاته، قالت مصادر بحملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، إنه حصل على 44 تزكية من أعضاء مجلس النواب، للترشح للانتخابات الرئاسية، وأنه سيستكمل إجراءات الترشح، خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات فتحت أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء، لليوم السابع على التوالى، لاستقبال المرشحين أو وكلاء عنهم لتقديم المستندات والأوراق المطلوبة للترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024، ويستمر التقديم يوميا حتى فى العطلات الرسمية على أن يغلق باب الترشح يوم 14 أكتوبر الجارى فى الثانية ظهرا.