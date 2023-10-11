الداخلية توجه قافلة إنسانية للقرى الأكثر احتياجا في القليوبية ضمن حياة كريمة

واصلت وزارة الداخلية، توجيه القوافل الإنسانية للمساهمة في تقديم أوجه الرعاية للمواطنين؛ إذ جرى توجيه قافلة مشتركة بين قطاعي حقوق الإنسان والخدمات الطبية لتوزيع المساعدات العينية «مواد غذائية – غطاء» على عدد من الأهالي بالقرى الأكثر احتياجا في محافظة القليوبية.

ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان من خلال تقديم أوجه الرعاية الكاملة للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار «كلنا واحد.. معك في كل مكان».

كما جرى المرور على بعض المنشآت الشرطية للتأكيد على كفالة واحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن مُعاملة المواطنين.

وجرى توقيع الكشف الطبي على عدد من الأهالي وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.