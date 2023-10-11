غلق 39 منشأة طبية مخالفة في الدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن جهود إدارة العلاج الحر، خلال سبتمبر في تعقب المنشآت الطبية المخالفة في المحافظة بهدف التصدي للمخالفات من خلال المرور على 465 منشأة طبية.

وأكد وكيل الوزارة في تصريحات صحفية له استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، وعدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

حملات العلاج الحر بالدقهلية

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر خلال الشهر الماضي زار 465 منشأة طبية، تشمل 239 عيادة خاصة و47 مستشفى وعيادة تخصصية، بالإضافة إلى 123 مركزًا طبيًا ومعملاً، ومن بين هذه المنشآت، تم رصد 39 مركزًا ومعملاً يعملون دون ترخيص.

وأشار إلى أن عدد المنشآت التي تُدار دون ترخيص بلغ 130، وتم رصد 6 منشآت مخالفة لاشتراطات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى توجيه 67 إنذارًا واستصدار قرارات إغلاق لنحو 39 منشأة مخالفة وإعادة فتح 24 أخرى.

وأكد تقديره لفريق العلاج الحر بالمديرية وأقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.