«نورا» من الدقهلية: «لولا 100 مليون صحة ما كنتش اتعالجت من فيروس سي»

تعافت منذ سنة من فيروس «سى» من خلال المشاركة فى المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» بعد أن تمكنت من الحصول على العلاج الخاص بها، بعد أن استمر العلاج لمدة 3 أشهر، لتتخلص من الفيروس الوبائى الذى أصابها بالأرق منذ علمها بالإصابة. تتحدث نورا محمد ابنة منطقة المطرية بمحافظة الدقهلية لـ«الوطن»، عن إصابتها وتعافيها من الفيروس ودور مبادرة الرئيس السيسى فى علاجها، قائلة: «الموضوع بدأ معايا لما عرفت إن هناك مبادرة صحية اتعملت بهدف سلامة المصريين اسمها «100 مليون صحة»، وفى مبادرات فرعية خاصة بالمرأة ومبادرات للقضاء على أمراض منها فيروس سى، فقررت أشارك فى المبادرة زيادة فى الاطمئنان على صحتى، وكانت المفاجأة إنى مصابة بمرض فيروس سى». أشارت «نورا» إلى أنها قررت أن تقوم بإجراء التحليل فى الخارج من أجل التأكد من النتيجة، واتضح أنها بالفعل مصابة بالمرض، وأن نتائج الفحص الذى تم فى المبادرة الرئاسية هو نفسه الذى تم فى المعامل الخارجية، لتبدأ رحلة العلاج من خلال مبادرة القضاء على فيروس سى، مضيفة: «توجهت إلى الوحدة وبدأت آخد بروتوكول العلاج لمدة 3 شهور حتى تم شفائى بالكامل من المرض».

أكدت «نورا» بقولها: «الحمد لله لولا المبادرة كنت عمرى ما كنت هفكر إنى مصابة بالفيروس، المبادرة قدرت تساعدنى إنى أتعالج، والحمد لله تعافيت منذ سنة من فيروس سى، وبوجّه الرسالة للجميع بالمشاركة فى المبادرات الصحية الرئاسية».