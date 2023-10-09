رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«نورا» من الدقهلية: «لولا 100 مليون صحة ما كنتش اتعالجت من فيروس سي»

كتب:

 آية حسنين
09:44 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
مبادرة 100 مليون صحة

مبادرة 100 مليون صحة

تعافت منذ سنة من فيروس «سى» من خلال المشاركة فى المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» بعد أن تمكنت من الحصول على العلاج الخاص بها، بعد أن استمر العلاج لمدة 3 أشهر، لتتخلص من الفيروس الوبائى الذى أصابها بالأرق منذ علمها بالإصابة. تتحدث نورا محمد ابنة منطقة المطرية بمحافظة الدقهلية لـ«الوطن»، عن إصابتها وتعافيها من الفيروس ودور مبادرة الرئيس السيسى فى علاجها، قائلة: «الموضوع بدأ معايا لما عرفت إن هناك مبادرة صحية اتعملت بهدف سلامة المصريين اسمها «100 مليون صحة»، وفى مبادرات فرعية خاصة بالمرأة ومبادرات للقضاء على أمراض منها فيروس سى، فقررت أشارك فى المبادرة زيادة فى الاطمئنان على صحتى، وكانت المفاجأة إنى مصابة بمرض فيروس سى». أشارت «نورا» إلى أنها قررت أن تقوم بإجراء التحليل فى الخارج من أجل التأكد من النتيجة، واتضح أنها بالفعل مصابة بالمرض، وأن نتائج الفحص الذى تم فى المبادرة الرئاسية هو نفسه الذى تم فى المعامل الخارجية، لتبدأ رحلة العلاج من خلال مبادرة القضاء على فيروس سى، مضيفة: «توجهت إلى الوحدة وبدأت آخد بروتوكول العلاج لمدة 3 شهور حتى تم شفائى بالكامل من المرض».

أكدت «نورا» بقولها: «الحمد لله لولا المبادرة كنت عمرى ما كنت هفكر إنى مصابة بالفيروس، المبادرة قدرت تساعدنى إنى أتعالج، والحمد لله تعافيت منذ سنة من فيروس سى، وبوجّه الرسالة للجميع بالمشاركة فى المبادرات الصحية الرئاسية».

اقرأ المزيد:

«سوهاج الأزهرية» تستقبل حملة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض

استشاري جهاز هضمي: «100 مليون صحة» مبادرة أشاد بها العالم

تقديم مليون و731 ألفا و885 خدمة بحملة 100 يوم صحة بالإسكندرية

خبير أوبئة: مبادرة «100 مليون صحة» حققت أعلى كشوفات طبية في التاريخ

مواطنون يدعمون الرئيس السيسي: عالج أهلنا من فيروس سي.. «تستاهل 100 مليون صحة يا ريس»

فحص مليون مواطن ضمن مبادرة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها بالمنوفية

مواطنون يدعمون الرئيس السيسي: مبادرات 100 مليون صحة وحياة كريمة غيرت حياتنا

لخدمة السيدات بالمجان.. «100 مليون صحة» تتواجد في المترو الأخضر وقطار العاصمة