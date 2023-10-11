تشميع صيدلية وضبط أدوية غير مرخصة في الشرقية 

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية أدوية مجهولة المصدر داخل إحدى الصيدليات غير المرخصة، خلال حملات رقابية وتفتيشية بنطاق أبو كبير.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الصيدليات محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة، ومحال الجزارة وبقالي التموين للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، جرى تنفيذ حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة من إدارة تموين أبوكبير بالاشتراك مع مفتشي الصيادلة بهيئة الدواء المصرية فرع الشرقية، وأسفرت الحملة عن ضبط إحدى الصيدليات غير المرخصة بإحدى القرى التابعة للوحدة المحلية أولاد موسى بأبوكبير وتم التحفظ على 198 صنف أدوية بشرية دون فواتير.

وجرى تشميع الصيدلية لممارستها العمل دون ترخيص من الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة تحت رقم 18005 جنح أبوكبير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.