كيف تبلغ عن صيدلية ترفع أسعار الدواء؟.. التعامل مع بيانات الشاكي بسرية

يتعرض البعض للاستغلال من قبل الصيدليات، برفع أسعار الأدوية بطريقة غير معتادة، وهو ما يوقع هؤلاء المواطنين في أزمة الحصول على سلعة ضرورية، ربما في حالات كثيرة لا يمكن الاستغناء عنها، مما يضطرهم للشراء بأسعار أعلى من الرسمية.

كيفية تقديم بلاغ في صيدلية مخالفة للأسعار

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة؛ تستعرض «الوطن» طريقة تقديم بلاغ لهيئة الدواء المصرية للإبلاغ عن مخالفة تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية.

خطوات تقديم بلاغ في صيدلية مخالفة

وجاءت خطوات تقديم شكوى عن مخالفة صيدلية على النحو التالي:

- زيارة موقع هيئة الدواء المصرية من هنـــــــــــا.

- اختر الخدمات الإلكترونية.

- اضغط على خدمة الإبلاغ عن مخالفة تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية.

- البدء في ملء البيانات التي تظهر لك على النحو التالي:

بيانات المبلغ

كتابة بيانات مقدم البلاغ والتي تشمل الآتي:

- اسم المبلغ رباعيا

- الرقم القومي

- الوظيفة

- رقم الهاتف

- نوع المخالفة

بيانات الشكوى

كتابة بيانات الشكوى أو المؤسسة محل الشكوى والتي تتمثل في الآتي:

- نوع مصدر الدواء.

- اسم الصيدلية أو مصدر الحصول على الدواء.

- عنوان الصيدلية بالتفصيل.

- اسم المسئول عن المؤسسة.

- محافظة الصيدلية محل الشكوى.

- نص الشكوى فيما يخص المؤسسة.

- إرفاق صور أو مستندات.

- حدد المخالفة إذا كانت متعلقة بمستحضر صيدلي بعينه.

- اضغط على المربع الذي يسبق أيقونة «إقرار بصحة البيانات المدخلة وتحمل المسائلة القانونية في حال عدم اكتشاف صحة أي من البيانات عاليه».

- اضغط على أيقونة إرسال.

خدمة الإبلاغ عن مخالفات الصيدليات

وتتيح هيئة الدواء المصرية هذه الخدمة للمواطنين، للإبلاغ عن أية مخالفات الصيدليات والمؤسسات العاملة في هذا المجال وتداول المستحضرات الصيدلية وجودتها، وتقدمها هيئة الدواء المصرية متمثلةً في الإدارة المركزية للعمليات الخدمة إلى الجمهور، ومقدمي الرعاية الصحية وأصحاب المؤسسات الصيدلية.

التعامل مع بيانات المبلغ بسرية تامة

ويتم التعامل مع البلاغات الواردة بسرية تامة، فهي محمية بشكل كامل من قبل هيئة الدواء المصرية، بما في ذلك بيانات المستفسر، ولن يتم الإفصاح عنها تحت أي ظرف من الظروف.