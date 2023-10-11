جامعة حلوان تكرم رموز حرب أكتوبر المجيدة خلال احتفالية «إرادة وطن»

كرمت جامعة حلوان رموز حرب أكتوبر المجيدة خلال الاحتفالية التي نظمتها الجامعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة والاحتفال بمرور 50 عاما، والتي أقيمت تحت شعار إرادة وطن.

مصر دولة قوية بفضل جيشها وشعبها

ومن جانبه أكد رئيس جامعة حلوان على أن السادس من أكتوبر يعتبر أهم وأنبل يوم في تاريخ مصر الحديث، موضحا أن مصر دولة قوية بفضل جيشها وشعبها، حيث يعمل الجيش على حماية حدود الدولة والتصدي لأي تحديات، ويعمل أيضًا على إعادة البناء، فقد استطاع العبور وتحدي أقوى مانع مائي وساتر رملي، وتم استرداد سيناء أقدس الأماكن، من خلال خطة خداع استراتيجي تدرس حتى الآن، فالشعب المصري مر بالعديد من الفترات العصيبة فنجد فى كل بيت مصرى شهيدا، هؤلاء الذين دفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، لاسترداد جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن واستعادة العزة والكرامة.

قصة نصر حققته إرادة الأمة العربية

وأضاف الدكتور السيد قنديل أن اختيار توقيت الحرب كان مثاليا ومدروسا، بجانب استماع قيادات الجيش لأفكار الشباب، بما يؤكد للعالم أننا شعب عظيم، ونعمل لبناء جمهورية جديدة. وخلال كلمته أكد على أن كل عام نستلهم من تلك الذكرى الوطنية التضحية من أجل الوطن بكل غالٍ ونفيس، حيث تبقى حرب أكتوبر علامة فارقة في تاريخ الأمة العربية، وستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة، فهي قصة نصر حققته إرادة الأمة العربية، وعزيمة أبنائها، وتضحيات شهدائنا، وفي هذا اليوم، قام الجيش المصري العظيم بكتابة ملحمة العزة والكرامة بدماء الشهداء، وهم مصدر فخر واعتزاز لكل مصري ومصرية.

وبدوره قدم الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الشكر لكل القائمين على تنظيم هذه الاحتفالية، وأكد على أن السادس من أكتوبر هو يوم فريد في تاريخ مصر ومن أعظم الأيام التي مرت بها الدولة المصرية على مدار تاريخها والذي يرجع لأكثر من 7000 عام، ودعا الطلاب إلى ضرورة قراءة مذكرات قادة حرب أكتوبر، والتي تعد ملحمة فريدة في تاريخ العالم فالتفاصيل الخاصة بالاستعداد للحرب ودقة تنفيذ مراحلها المختلفة مذهلة بكل المقاييس وأثبت خلالها الشعب والجيش المصري أنه قادر على تحدى كل الصعاب.

وفى ختام الاحتفالية قام الدكتور السيد قنديل بتكريم اللواء دكتور اسماعيل سيد اسماعيل ، والشيخ عبد الله سلامة الأبرق أحد مشايخ سيناء.

هذا وقد تضمنت الاحتفالية عرض فيديو عن انتصارات حرب أكتوبر، بجانب افتتاح المعرض الفني 50 سنة أكتوبر، وحفل غنائي تضمن فقرات فنية متنوعة، حيث اشتملت على العديد من الأغاني الوطنية الحماسية، من كورال حلم للإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأقيمت الاحتفالية بالتعاون مع اسرة من اجل مصر المركزية، تحت إشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور محمد حلمي رائد اسرة من اجل مصر، الأستاذ محمد جاد الإدارة العامة لرعاية الشباب.