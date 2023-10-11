«التعليم العالي»: لا صحة لنقل مكتب تنسيق الجامعات إلى العاصمة الإدارية

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنه لاصحة لنقل مكتب تنسيق الجامعات ومقره جامعة عين شمس وفروعه بالمحافظات إلى العاصمة الإدراية الجديدة، موضحا أن مكتب التنسيق موقعه كما هو ويؤدي خدماته كاملة للطلاب، مشيرة إلى أن العمل بمختلف القطاعات يسير بصورة منتظمة وهادية دون رصد أي مشكلات.

مكتب التنسيق يؤدي خدماته إلى الطلاب

وأضافت المصادر في وزارة التعليم العالي ولبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مكتب التنسيق يؤدي خدماته إلى الطلاب بمختلف المحافظات طوال العام، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتابعت المصادر أن جميع البيانات وتفاصيل المؤسسات التعليمية من جامعات ومعاهد وأكاديميات معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات سواء داخل مصر أو خارجها متاحة عبر المواقع الرسيمة للوزارة والمجلس، ويجب على الطلاب قبل الالتحاق الإطلاع على تلك القوائم.