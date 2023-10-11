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«القاهرة الإخبارية»: نتنياهو وجانتس يتفقان على تشكيل حكومة طوارئ

كتب:

هانى حسن
12:09 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
نتنياهو

نتنياهو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن وسائل الإعلام الإسرائيلي، أعلنت أن نتنياهو وجانتس اتفقا على تشكيل حكومة طوارئ.

وأعلن جيش الاحتلال  تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت الماضي، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.

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