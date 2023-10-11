الداخلية تستقبل وفدا من نظيرتها السعودية بمقر إدارة موسيقات الشرطة

استقبل قطاع التدريب بوزارة الداخلية، وفدا من الكوادر بالمملكة العربية السعودية «المعنيين بمجال الموسيقى العسكرية» بمقر إدارة موسيقات الشرطة.

وكان في استقبال الوفد اللواء مدير الإدارة العامة للتدريب الذي رحب بالوفد الزائر ناقلاً تحيات وزير الداخلية وحرصه الدائم على الاهتمام بتلك الزيارات وما يترتب عليها من تعاون مثمر وبنّاء.

عرض عسكري متميز لفرق موسيقات الشرطة

بدأت فعاليات الزيارة بعرض عسكري متميز لفرق موسيقات الشرطة قدموا خلاله معزوفات موسيقية احترافية باستخدام آلات العزف المتنوعة، بالإضافة إلى عرض موسيقي بمعزوفات عالمية بالمسرح الروماني شارك خلاله الفريق الموسيقي من العنصر النسائي بشكل أشاد به الزائرون.

كما تضمنت الزيارة عرضا تقديميا عن طبيعة عمل إدارة موسيقات الشرطة والأنشطة الفنية والعسكرية التي تؤديها والمناسبات والفعاليات المحلية والوطنية والدولية التي تشارك بها بشكل احترافي.

وأعقب ذلك جولة تفقدية بمتحف ومكتبة إدارة موسيقات الشرطة واستعراض التاريخ التراثي لها، وأعقبها جولة تفقدية بالقاعات التعليمية للمتدربين بالفرق الموسيقية للوقوف على أحدث برامج وأساليب التدريب المتطور التي توفرها الإدارة العامة للتدريب للمتدربين في شتى المجالات الموسيقية النظرية والعملية.

عقد دورات تدريبية تخصصية

ومن جانبهم، ناقش ممثلو الوفد خلال جلسة مباحثات سُبل التعاون لعقد دورات تدريبية تخصصية متعلقة بمجالات الموسيقى المختلفة للجانب السعودي.

وفي ختام الزيارة، حرص الوفد على التقاط الصور التذكارية مع فرق موسيقات الشرطة، وتقدموا بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية المصرية على تلك الزيارة مشيدين بما لمسوه من مستوى عالٍ ومتميز لإعداد كوادر موسيقية على درجة عالية من الاحترافية.