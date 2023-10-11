المفوضية الأوروبية: دعمنا الإنساني للشعب الفلسطيني ليس محل شك

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن المفوضية الأوروبية قالت إن دعمنا الإنساني للشعب الفلسطيني ليس محل شك وعلينا مراجعة مساعداتنا للفلسطينيين.

وعلقت المفوضية الأوروبية المساعدات في وقت سابق، بقيمة 691 مليون يورو لفلسطين، بعد أن وضعت كامل ملفها الخاص بالمساعدات التنموية للفلسطينيين - ما يعادل 728.66 مليون دولار - قيد المراجعة.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السبت الماضي، إلى 950 شهيدًا و5000 جريح على الأقل، بحسب حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة في القطاع، اليوم الأربعاء.