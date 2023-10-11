الداخلية تواصل فعاليات «كلنا واحد» لتوفير السلع بأسعار مخفضة

واصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة كلنا واحد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي بدأت 7 أكتوبر الجاري وتستمر لمدة شهر لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وجرى التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 1513 منفذا، 6 معارض رئيسية، 37 معرضا فرعيا بمختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية للمشاركة في المبادرة.

1026 منفذا ثابتا ومتحركا لتوفير السلع بأسعار مخفضة

كما تواصل الوزارة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة أمان التابعة للوزارة.