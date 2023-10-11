«صحة الشرقية» تعقد اجتماعا لمناقشة تطوير الخدمة في المستشفيات

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية، صباح اليوم الأربعاء، بمكتب وكيل الوزارة، لمناقشة توفير احتياجات منافذ تقديم الخدمة الطبية بمن الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطوير ورفع كفاءة الأقسام بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية.

جاء ذلك في حضور مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الصيدلة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات «المستشفيات، والرعاية الأساسية، والرعاية الحرجة والعاجلة».

الاهتمام بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى

وناقش وكيل وزارة الصحة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمختلف مستشفيات الصحة بالمحافظة، وعرض مؤشرات أداء العمل بكل مستشفى، وعرض تقارير المرور الإشرافية علي المستشفيات خلال الفترة السابقة.

وناقش الاجتماع نقاط القوة ونقاط الضعف، وأوجه القصور في بعض الأقسام، ووضع الحلول المناسبة لها، مؤكداً على أهمية التطوير المستمر في أداء الخدمة الطبية، مع تعزيز توحيد العمل بكافة الأقسام الطبية المشابهة بكل مستشفيات الصحة بالمحافظة بطريقة نموذجية.

كما ناقش أداء العمل بالأقسام الحرجة في عدد من المستشفيات، كالاستقبال والطوارى والعنايات المركزة والحضانات، واحتياجاتها من التوسعات، وإمكانية زيادة القدرة الاستيعابية لها وفقاً لمعدلات التردد عليها ومؤشرات الأداء بها ونسب الإشغال المقدرة يومياً وشهريًا.

كما بحث وكيل الوزارة مع مديري الإدارات الفنية أولويات تطوير الأقسام الداخلية لبعض المستشفيات بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وذلك تزامنا مع أعمال التطوير الجارية حالياً ببعض المنافذ.

ووجه بإحكام خطة مرور الجهاز الإشرافي على جميع المنافذ خلال أوقات العمل المختلفة والتأكد من تواجد الفرق الطبية في أماكن تقديم الخدمة، ومن تطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى بكافة الأقسام الطبية، وتدوين كافة الإجراءات الطبية والتمريضية للمرضى بالسجلات الطبية، مع المراجعة الدورية وحصر الأصناف المختلفة من الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة معدل الاستهلاك، وتحديد النواقص منها وإدراجها بالطلبيات من خلال هيئة الشراء الموحد، مع متابعة مستجدات صيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية.