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«الصحة الفلسطينية»: مخاوف كبيرة من نفاد مخزون الوقود في مستشفيات غزة

كتب:

أحمد عادل موسى
12:04 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
غزة

غزة

حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، من توقف عمل مستشفيات قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على التوالي، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

وأوضحت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن مستشفيات قطاع غزة تعمل فوق طاقتها، من أجل استيعاب الجرحى وعلاجهم جراء عدوان الاحتلال.

وأشارت إلى أن هناك مخاوف كبيرة من نفاد مخزون الوقود في المستشفيات، نتيجة لخروج مستشفيات عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي المتصاعد، ما ينذر بكارثة صحية كبيرة.

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