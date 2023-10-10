وزير الصحة يبحث مع نظيرته القطرية سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة بدولة قطر، على هامش فعاليات الدورة الـ70 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، والتي تعقد خلال الفترة من 9 إلى 12 من شهر أكتوبر الجاري.

توسيع آفاق التعاون المستقبلي بين مصر وقطر

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن اللقاء تناول مناقشة سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون المستقبلي بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر في القطاع الصحي.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجانبين ناقشا فرص التعاون في مجال الصيدلة وإنتاج الأدوية والمستحضرات الحيوية، بالإضافة إلى بحث زيادة تبادل الخبرات بين الفرق الطبية في جمهورية مصر العربية ودولة قطر من خلال التعاون بين المؤسسات الصحية بكلا البلدين.

التجارب الناجحة بالبلدين في مجال المبادرات

وأضاف أن الوزيرين استعرضا التجارب الناجحة بالبلدين في مجال المبادرات والتغطية الصحية الشاملة، وكذلك إدارة المستشفيات والمنشآت الطبية، لافتا إلى أن الوزير وجه دعوة لنظيرته القطرية لزيارة عدد من المستشفيات، والتعرف على الإمكانيات وآليات تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمختلف التخصصات، في إطار تبادل الخبرات بين البلدين.