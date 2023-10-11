مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تنظم المؤتمر الوطني الثاني للنشء في «بيلا»

نظمت اليوم مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ اللقاء الحواري للمؤتمر الوطني الثاني للنشء بمدينة بيلا، اليوم الأربعاء، بمشاركة 500 طليع وطليعة من أعضاء مراكز شباب «بيلا و الحامول»، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب و الرياضة بتنمية مهارات النشء.

تنمية مهارات النشء

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، في بيان إن الهدف الرئيسي من المؤتمر الذى يضم أبناء مدن و قرى المحافظة، رفع وعي وثقافة ومهارات النشء، وتعزيز قدراتهم تمهيداً لأداء دورهم في بناء مستقبلهم وتنمية مجتمعاتهم، بالإضافة إلى الأهداف الأساسية وهى تكوين مجموعة قادة المجتمع المصري من النشء وهو أساس المؤتمر، تدريب وتأهيل مجموعة على المهارات القيادية ليشكلوا مجموعة تثقيف الأقران، تنفيذ عدد من التدريبات التأهيلية في المناطق المهمشة من خلال مجموعة قادة المجتمع.

دعم قدرات النشء

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، إلى أن اللقاء أدراته الدكتورة لمياء لطفي، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، وتضمنت محاوره دعم قدرات النشء، وتمكينهم من المشاركة في إدارة الدولة وتعريفهم بإنجازاتها وجهودها، ومناقشة القضايا المجتمعية المتعلقة بالنشء، وتأهيلهم وتعريفهم بأهم المهارات القيادية، والسعي لبناء الوعي والثقافة والأهم تدريبهم على التفكير بصورة إيجابية.

واختتم اللقاء بإختيار عدد من المشاركين لتأهيلهم للمشاركة في الأنشطة العامة والمبادرات، بهدف حضور المؤتمر العام ضمن فاعليات المؤتمر المرتقب في كفر الشيخ قريباً، والتابع لمديرية الشباب بالمحافظة، وذلك بإشراف جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء.