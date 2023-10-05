عاجل.. «التعليم» تعلن موعد تسكين المعلمين الجدد في مسابقة الـ30 ألف معلم

حدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد تسكين المعلمين الجدد الناجحين بمسابقة الـ30 ألف معلم، واستلامهم العمل وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

تسكين المعلمين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم

وأكد وزير التربية والتعليم، أنّه سيتم تسكين المعلمين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم منتصف الأسبوع المقبل، بعد توقيع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين «مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى» للناجحين في اختبارات المسابقة.