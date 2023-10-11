«شباب كفر الشيخ» تشارك في ختام فعاليات النسخة الثانية من برنامج «نتشارك»

شارك أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ والكوادر البرلمانية في ختام فعاليات النسخة الثانية من برنامج «نتشارك»، والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة لإعداد مدربين لتنفيذ المبادرات المجتمعية، بمشاركة 150 متدربا من 15 محافظة، من بينها محافظة كفر الشيخ.

إعداد مدربين قادة من الشباب

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، في بيان اليوم، أن برنامج «نتشارك» يؤهل المتدربين علي إطلاق المبادرة المجتمعية بمراكز الشباب على أن تكون منبثقه من بين قضايا تمكين الفتيات، والتوافق المجتمعي، والمواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم الوافدين، وما بعد «Cop27»، والطاقة المتجددة، والمشروعات الخضراء، والبيئة، والصحة، مشيراً إلى إبداء المشاركين بالبرنامج من أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ سعادتهم لحضور البرنامج التدريبي، وأنه يُعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد لمواكبة تطلعاتهم وتطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية.

اليوم الختامي للمؤتمر

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، إلى أن اليوم الختامي شهد حضور كل من الدكتورة إيمان عبدالجابر، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، وراندا البيطار، مدير عام الإدارة العامة لإدارة برلماني الطلائع والشباب، والدكتور محمد صلاحي، و مدربى البرنامج و جاءت مشاركة أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ بإشراف مصطفى غريب ،وكيل المديرية للشباب، وبحضور محمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.

تجدر الإشارة إلي أنّ البرنامج يستهدف إعداد مدربين لتدريب وتنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على اقتراح وتنفيذ المبادرات المجتمعية وتنفيذها بمجتمعاتهم وإعداد كوادر فاعلة بمشاركة الفئات في المراحل العمرية المستهدفة من 13 حتى 17 عاما لمرحلة النشء ومن 18 حتى 19 عاما لمرحلة الشباب.