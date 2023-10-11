توافد أهالي الدقهلية على الشهر العقاري لتحرير تأييدات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

شهد مكتب الشهر العقاري، توافد عدد كبير من المواطنين على مدار أسبوعين في منطقة المجزر بمدينة المنصورة؛ لتحرير تأييدات للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر استمرار التوكيلات حتى السبت المقبل.

مصر أصبحت جمهورية جديدة في عهد السيسي

وقال أمين الباشا، موظف بجامعة المنصورة، ندعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بكل ما أوتينا من قوة وأدعمه أنا وعائلتي وأسرتي بأكملها وعلى قناعة تامة بحرصه على الأمن والأمان في مصر، ويكفي أن مصر أصبحت جمهورية جديدة في عهده.

وتابع: «شهدنا كل ما هو عظيم في عهده، وهذا يكتب في تاريخه، أمور كثيرة تغيرت مثل ذوي الهمم واسترداد حقوقهم والعلاج بالمجان من أخطر الأمراض وحرصه على صحة وأمن وسلامة المواطن والقضاء على العشوائيات».

تغيير نظرة المجتمع للمرأة في عهد السيسي

وأضافت رانيا عزت، ربة منزل بالدقهلية، أن المرأة في الماضي كانت مضطهدة وليس لها الحق حتى أن تتنفس وجاء القائد العظيم عبد الفتاح السيسي وغير مجريات الأمور وتغيرت نظرة المجتمع للمرأة التي أصبح الآن لها الحق في التصويت والانتخابات، وتعتلي مناصب ومسؤولية كبيرة والسيسي بنفسه هو من ينادي بحقوق المرأة ويشجعها، ولم نرى ذلك أبدًا حتى في بيوتنا هو من يدعنا ويساندنا وغير الكثير من القوانين الظالمة من أجل المرأة لذلك أقول نعم وألف نعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.