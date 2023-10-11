البرديني: الدولة قدّمت الكثير لتعزيز تمكين الفتيات.. وصحفيات «الوطن» على قدر المسؤولية

تحدّثت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، عن احتفاء الصحيفة باليوم العالمي للفتاة، بعد إسناد المهام القيادية في كل قسم، إلى واحدة من الزميلات المعروف عنها الاجتهاد والتميّز، بداية من رئيس التحرير، إلى رؤساء الأقسام.

اليوم العالمي للفتاة

وقالت البرديني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أنّ اجتماع التحرير الصباحي لجريدة الوطن، قادته مجموعة مميّزة من الفتيات على رأسهن الصحفية يارا أشرف، وهي أصغرهن سنا، بعد إسناد مهام رئيس التحرير لها، لافتة إلى أنّ الدولة قدّمت الكثير من التمكين للفتيات، وأثبتن أنّهن قادرات على فعل المستحيل، وهو ما فعلته الجريدة اليوم، بعد أن أثبتت الفتيات أنّهن على قدر المسؤولية.

«الوطن» تحتفي بالفتيات في يومهن العالمي

وأوضحت الكاتبة الصحفية، أنّ مجلس تحرير الوطن اليوم، ضمّ الزميلة يارا أشرف المحررة بقسم «الاستماع والمشاهدة» كرئيس للتحرير، وتولت مريم الخطري رئاسة قسم الأخبار، وقادت نهى نصر قطاع المنوعات، ومنة العشماوي لقسم الاقتصاد، وبسمة شطا لقسم الفن، وصفية النجار لقسم «أي خدمة»، وعنود أنس لقطاع التليفزيون، وسهيلة هاني للقسم السياسي، ومروة مرسي لقسم المحافظات، وإسراء نعيم لقسم الديسك، وندى قطب لقسم الرياضة.