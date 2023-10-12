حظك اليوم برج الحمل الخميس 12-10-2023 مهنيًا وعاطفيًا

تفاصيل كثيرة تعرف عن برج الحمل ولعل أبرز ما يتصف به هذا المولود هو الأنانية الشديدة، خاصة إذا سيطرت عليه رغبة ما، فإنه يتبع أي شيء لتنفيذها، حتى إن كان على حساب الآخرين، ما يجعل البعض يرفض صداقته أو معرفته من الأساس ولهذا يجب أن يتخلى مواليد البرج عن تلك الصفة.

توقعات برج الحمل

في هذا الصدد، يستعرض «الوطن» لقرائه ومتابعيه ضمن الخدمات اليومية المستمرة، توقعات برج الحمل وحظك اليوم الخميس 12-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا للموقع المختص بخبراء علم الفلك والأبراج.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

يطالبك الفلك بأن تفكر قبل أن تأخذ أي قرار في العمل، ولا تشعر بالقلق من أي شيء من حولك، فأنت قادر على الصمود في وجه العاصفة، وخذ المشورة من شخص موثوق فيه.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

إذا كنت أعزب أو غير مرتبط فحاول أن تتعرف على شريك حياة مستقبلى جديد، يكون لديه نفس الصفات الروحية والفكرية التي تشبهك، ليكون هناك تفاهم وتواصل معه بشكل سلس، مع أخذ خطوة جادة نحوه، وفق خبراء علم الفلك والأبراج.

حظك اليوم برج الحمل صحيا

ينصحك الفلك بالابتعاد عن الطعام الجاهز وتناول الطعام الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية، مع ممارسة رياضة الجري التي تزيد من حرق الجسم، وتقلل من الوزن الزائد الذي تم اكتسابه الفترة الماضية.