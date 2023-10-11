محافظ الإسكندرية يوجه بمتابعة انضباط سير العملية التعليمية في المدارس

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، القرار رقم 340 لسنة 2023 بشأن متابعة انضباط سير العملية التعليمية بالمدارس الواقعة بنطاق كل حي على مستوى المحافظة على أن يشكل رؤساء الأحياء لجنة فرعية فى كل حي لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتعرف على أي مشكلات تواجهها والعمل الفوري على حلها لانتظام العمل بجميع مدارس الإسكندرية.

تشكيل اللجنة الفرعية المختصة بديوان عام حي العامرية أول

وقال السيد موسى، رئيس حي العامرية أول في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم إصدار قرار حى العامرية أول رقم 160 لسنة 2023 بتشكيل اللجنة الفرعية المختصة بديوان عام حي العامرية أول، وجرى الاجتماع مع هشام عثمان مدير تعليم العامرية والتوافق على تحديد يوم من كل أسبوع بناء على خطة تتضمن مرور اللجنة على عدد معين من المدارس الواقعة بأحد قطاعات الحي وموافاة اللجنة بحصر بالمدارس التي يوجد بها مشكلات كثيرة لإدراجها ضمن أولويات المرور للجنة وإخطار الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمدارس التي تحتاج إلى ترميم بشكل عاجل لإدراجها ضمن خطة الهيئة.

حصر شامل للمدارس

وأشار رئيس حي العامرية أول إلى أن دعاء مصطفى قطب، سكرتير عام الحي، عقدت اجتماعا مع أعضاء اللجنة الفرعية بحي العامرية أول ومدير إدارة العامرية التعليمية وعضو من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة وعضو من الشؤون القانونية بالحي والإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة والحي، ومسؤول العلاقات العامة بالإدارة التعليمية، وموجه التربية الاجتماعية بالإدارة التعليمية، وانتهى بطلب موافاة اللجنة من الإدارة التعليمية ببيان بحصر شامل موضحا به عدد المدارس الواقعة بكل قطاع أو منطقة من مناطق الحي وعدد ونوعية المدارس الموجودة في كل مجمع مدارس.