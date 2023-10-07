«تعليم الإسكندرية»: التوجيه الفني هو الذراع الأيمن لتطوير المنظومة التعليمية

أكد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنَّ التوجيه الفني هو الذراع الأيمن لتطوير منظومة التعليم، لما يمثله من تعامل مباشر مع المعلم والطالب وإدارة المدرسة، مشيرًا إلى أهمية العمل المستمر على كافة الأصعدة.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش اجتماعه مع توجيه الصفوف الأولى بالمديرية والإدارات التعليمية، وذلك بحضور نجلاء سليم مدير عام التعليم العام وأمال رحيل موجه أول الصفوف الأولى بالمديرية.

تعليم الإسكندرية: وضع آليات تنظيم العمل للمرحلة المقبلة

وأضاف مدير تعليم الإسكندرية في بيان اليوم، أن الاجتماع جاء للوقوف على آخر المستجدات ووضع آليات تنظيم العمل للمرحلة المقبلة.

تعليم الإسكندرية: نعمل على النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية

وأكد أن ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتنمية المهنية المستدامة لتوجيه الصفوف الأولى لمواكبة المنظومة المطورة في سبيل النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية.