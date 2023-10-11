وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل بمكتب «ثان الزقازيق»

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مكتب صحة ثان الزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين به.

وأجرى وكيل وزارة الصحة جولة بغرفة تسجيل المواليد الجدد والوفيات؛ للتأكد من العمل وفقا للسيستيم الإلكتروني المخصص لذلك.

وكيل الصحة يتابع تطعيمات الأطفال

كما تابع أعمال التطعيمات الروتينية للأطفال، والتأكد من الإجراءات المتبعة خلال التطعيم وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان، واتباع خطوط السير المحددة، موجها ببعض الملاحظات لتحسين أداء العمل، كما تابع أعمال التحول الرقمي، وما جرى من تدريب الفرق الطبية على البرنامج الخاص بتحليل البيانات الخاصة بالتطعيمات الروتينية للأطفال، والتسجيل اللحظي وفقا لخط سير العملية التطعيمية، والتأكد من العمل بالسجلات المسموح بها فقط والبالغ عددها 3 سجلات «جلسة التطعيم، حركة الطعوم، إعدام الطعوم» بعد تقليل أعدادها، ومراجعة تقرير الإصدار الحديث لبرنامج الميكنة الصادر من وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة الصحة.

وقام الدكتور هشام مسعود بمناظرة سجلات الأداء بالمكتب، وبلغ متوسط التطعيم الشهري للأطفال ضد مرض شلل الأطفال 2691 طفلا، كما اطمأن على كفاءة سلسلة التبريد، والتخزين الجيد للطعوم وفقا لدرجات الحرارة المناسبة لها.