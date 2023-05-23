الفنان ياسر جلال يكشف حقيقة عودته لمسلسل «ألف ليلة وليلة»

نفى الفنان ياسر جلال، ما تردد في الآونة الأخيرة عن عودته لمسلسل «ألف ليلة وليلة»، مؤكدًا اعتذاره بشكل نهائي للشركة المنتجة عن المسلسل في العام الماضي.

وأكد ياسر، في بيان صحفي تقديره واحترامه للشركة المنتجة ولكل فريق العمل، ومشيرا إلى أنه حتى الآن ليست لديه أي مشاريع مقبلة للظهور بها على شاشة رمضان، حيث إنّه حتى الآن لم يحسم أمره.

ياسر جلال ودراما رمضان

وأوضح أنّه لا يعرف إن كان سيشارك في الموسم الرمضاني المقبل أم لا، مشيرا إلى أنّه يشعر بالتعب والإرهاق نتيجة وجوده خلال السنوات الماضية على شاشة رمضان، حيث إنّه دائمًا ما كان يبذل أقصى الجهد كل عام؛ ليكون في رمضان بالشكل اللائق والمناسب، لذلك يرى أنه يحتاج لبعض الراحة في الفترة المقبلة.

آخر أعمال ياسر جلال

يذكر أنّ آخر اعمال ياسر جلال مسلسل «علاقة مشروعة»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ لحظة عرضه في موسم رمضان، وشارك في العمل مي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم، وهو من تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي ويتم عرضه حاليًا مرة أخرى على شاشة dmc.

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال، وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ولديه أبناء في مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه، إضافة إلى قصة صديقه الذي يعاني من علاقة متوترة بزوجته، وكيف يتورط عمرو في ذلك؟