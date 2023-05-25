ياسر جلال يستعد لتصوير مسلسل ألف ليلة وليلة الشهر المقبل

قال الفنان ياسر جلال، إنه سيبدأ تصوير مسلسل ألف ليلة وليلة الشهر المقبل، للمشاركة به في موسم مسلسلات رمضان 2024، مؤكدًا في بيان صحفي أنه ليست لديه أي نية للاعتذار عن المسلسل، وأن خبر اعتذاره الذى تردد منذ أيام صرح به مدير أعماله عن طريق الخطأ، لأنه لم يكن يعلم أن الفنان بالفعل سيبدأ تصوير المسلسل الشهر المقبل.

سبب تأجيل تصوير مسلسل ألف ليلة وليلة

ووفق البيان، فكان تأجيل تصوير المسلسل، بسبب ضخامة الإنتاج ويحتاج لفترة طويلة من التحضير للديكورات والملابس والإكسسوارات الخاصة بالمراحل الزمنية التي تدور فيها أحداث المسلسل، ومعاينة مواقع التصوير داخل مصر وخارجها، وتم الاتفاق على تأجيله لرمضان 2024، ومع اكتمال كل مراحل التحضير للمسلسل، تحدد الأسبوع الأول من يونيو المقبل كبداية للتصوير.

بداية التصوير أول يونيو

ومن المقرر أن يبدأ التصوير بالمشاهد التي ستتم بها بعض أعمال الجرافيكس، حيث سيكون مسلسل ألف ليلة وليلة هو أضخم الإنتاجات للدراما المصرية في رمضان المقبل، وهو من إنتاج شركتي ميديا هب وأروما ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيري عادل.