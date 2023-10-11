«القاهرة الإخبارية» تعرض مشاهد لدمار واسع في أحياء قطاع غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» مشاهد وصور لعدد من المناطق في قطاع غزة، تدمرت بشكل كلي بعد استهدافها من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء جوا أو بحرا في قصف استمر خلال الساعات الماضية دون توقف.

وقالت الإعلامية فيروز مكي خلال عرض هذه المشاهد: «وصل عدد المصابين بحسب الإحصاءات الرسمية إلى 5 آلاف مصاب ونحو 950 شهيدا، وما زال العدد في ازدياد مطرد، والحصيلة الأولية لعدد الشهداء والمصابين تزيد في الساعات القليلة المقبلة بشكل ملحوظ، بعد إجراء العد الأخير لعدد الشهداء الذين راحوا ضحية هذا القصف المستمر».

وأضافت: «مناطق عدة في قطاع غزة تم استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، زوارق جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عددا من المناطق بقطاع غزة، كما جرى استهداف حي الرمال وهو حي مكتظ بالسكان مرارا وتكرارا بصواريخ إسرائيلية ووكذلك تم استهداف مخيم جباليا».