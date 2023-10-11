«النقل» تكشف تفاصيل التحويلة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

كشفت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، تفاصيل إجراء تحويله مرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، اعتبارا من الساعة 12 صباح الجمعة الموافق 13-10-2023 حتى الساعة 2 ظهرا اليوم ذاته.

وأوضحت الوزارة، أنّ التحويلة تهدف إلى إنهاء تركيب الجزء المتبقي والأخير من كوبري مزلقان أبو حمص الجديد، ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير وتوسعة الطريق بطول 220 كيلومترا، وإنشاء 10 كباري علوية «9 سيارات وكوبري للمشاه»، بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

وأكدت وزارة النقل في تقرير لها، أنّ التحويلة المؤقتة على الطريق ستشمل تغيير مسار المركبات من نطاق الأعمال بالكيلو 173.5 إلى مدخل مدينة أبوحمص «القادم من القاهرة تجاه الإسكندرية»، وتحويل القادم من الإسكندرية إلى القاهرة إلى مدخل قرية ديسونس الحلفاية، والخروج من مخرج مدينة أبوحمص والعودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسي، بالنسبة للسيارات الملاكي والأجرة.

وفيما يتعلق بسيارات النقل الثقيل، يتم منع النقل الثقيل وتحويله إلى الطريق الدولي الساحلي، بداية من كوبري التقاطع الدولي الحر، والقادم من الإسكندرية باتجاه القاهرة يتم تحويل سيارات النقل الثقيل إلى محور الليثي في دمنهور، لاستكمال رحلته على طريق المحمودية ومنعه من المرور باتجاه أبوحمص «نطاق الأعمال».