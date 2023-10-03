الجيزة: فحص 3056 رأس ماشية ودواب ضد طاعون المجترات الصغيرة

استعرض اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مجهودات مديرية الطب البيطري منذ بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، والتي انطلقت في الأول من الشهر الجاري بكل ربوع المحافظة، وتم خلالها تجهيز الفرق المتخصصة التي ستجوب القرى والمراكز بكل مستلزمات التحصين اللازمة للأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، إضافة إلى تنظيم قوافل إرشادية لخدمة ودعم المربين، فى إطار المبادرات الرئاسية حياه كريمة وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

القوافل استهدفت قرى مركز البدرشين

وأشار التقرير إلى أن القوافل استهدفت قرى المنوات بمركز أبو النمرس وقرية العزيزية بمركز البدرشين، وتم تقديم الخدمات البيطرية المختلفة ضد الطفيليات الخارجية والتجريع ضد الطفيليات الداخلية وتحصين 3056 رأس ماشية ودواب وطيور وإجراء الرش على الطفيلات الخارجية لـ1500 رأس ماشية ودواب، وتجريع 1200 رأس ضد الطفيليات الداخلية، وسحب عينات دم لفحص مرض البرسيلا لـ56 رأس، وعمل فحص شامل لـ48 رأس، وإجراء 37 كشفا، وعلاج 185 طائر ضد الأمراض البكتيرية.

ولفت التقرير إلى تنظيم 3 ندوات إرشادية لتوعية المربين بمختلف الأمراض الحيوانية، مثل طاعون المجترات الصغيرة، وأهمية الحفاظ على الماشية ورعايتها لزيادة الثروة الحيوانية.