موعد تلقي اعتراضات طالبي الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.. اعرف التفاصيل

فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح الأربعاء، لليوم السابع على التوالي، لاستقبال المرشحين أو وكلاء عنهم لتقديم المستندات والأوراق المطلوبة للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، ويستمر التقديم يوميًا حتى في العطلات الرسمية على أن يغلق باب الترشح يوم 14 أكتوبر الجاري في الثانية ظهرًا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي 17 و18 أكتوبر الجاري من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، لتلقي اعتراضات المرشحين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 على أن يتم الفصل في هذه الاعتراضات وإخطار من يتم استبعاده من الترشح يوم 22 أكتوبر الجاري.

موعد الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين

ومن المقرر أن تنتهي المدة المحددة لتلقى أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، يوم السبت المقبل الموافق 14 أكتوبر الجاري وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يتم إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 16 أكتوبر.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجرى في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي عاينتها الهيئة للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.