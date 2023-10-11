محافظ مطروح يوزع 150 مصحفا بلغة الإشارة على الصم

نظمت محافظة مطروح، احتفالية يوم لغة الإشارة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ولفيف من وكلاء الوزارات ومديري المديريات ورؤساء جمعيات الصم وضعاف السمع وطلاب المدرسة الفكرية بمطروح.

دعم ذوي الهمم في مطروح

وتضمنت احتفالية ذوي الهمم، اليوم، والتي أقيمت بقاعة مؤتمرات ديوان عام محافظة مطروح، فقرات مصحوبة بلغة الإشارة تتمثل في تلاوة لآيات من القرآن الكريم وأغاني وأناشيد دينية وفيلم عن نشاط جمعية شباب تحيا مصر، واستعرض ماهر النزاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية، جهود وأنشطة الجمعية الإنسانية والاجتماعية ودعم ذوي الهمم والأولى بالرعاية في الجمعية.

أهمية لغة الإشارة للصم

وهنأ محافظ مطروح، الحضور بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر السادس من أكتوبر، الذي أعاد لمصر أرضها وعزتها في معجزة عسكرية في تاريخ المعارك الحربية، مشيدا بالاحتفال باليوم العالمى للغة الإشارة، وأهمية تحقيق التواصل والتفاعل مع هذه الفئة بما لهم من حقوق بما يحقق الطمأنينة لهم.

دمج ذوي الهمم في المجتمع

وأكد محافظ مطروح، تأهيل العاملين بالمصالح الحكومية لتعلم لغة الإشارة مع اهتمام المحافظة التام والمتابعة المستمرة لمدرسة الفكر والأمل بمطروح والعمل على مزيد من الارتقاء بها لما تؤديه من دور مهم وبحث جميع المشكلات والمعوقات ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمطروح.

وكرم المحافظ، محمد صبري رئيس مجلس إدارة جمعية الصم وضعاف السمع بمطروح وماهر النزاوي رئيس جمعية تحيا مصر، كما وزع 150 نسخة من المصحف الشريف بلغة الإشارة على أعضاء الجمعية والطلاب من ذوي الهمم الصم والبكم، مشيدا بنسخة كتاب الله بلغة الإشارة وأهميتها لمساعدة أبنائنا من الصم والبكم على تعلم كتاب الله، كما أهدى المحافظ لفيفا من مديرى المديريات نسخة من المصحف الشريف بلغة الإشارة.