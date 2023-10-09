مستقبل وطن يكرم الفائزين بمسابقة مواهب ذوي الهمم في الجيزة

نظمت أمانة الدمج المجتمعي لذوي القدرات الخاصة بحزب مستقبل وطن في محافظة الجيزة، احتفالية لتوزيع جوائز الموسم الأول من مسابقة مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة.

أقيمت الاحتفالية بحضور يوسف الزيني أمين الدمج المجتمعي لذوي القدرات الخاصة بالمحافظة، الدكتورة رحاب عبد الحافظ عضو هيئة مكتب الأمانة المركزية للدمج المجتمعي، علي خالد أمين الحزب ببولاق الدكرور، الدكتورة ميادة سيف أمين مساعد الدمج المجتمعي بالمحافظة، وائل صلاح أمين تنظيم الحزب ببولاق الدكرور والمهندس محمد تمراز والمهندس حمادة عطية ومروة سيد أعضاء هيئة مكتب أمانة الدمج المجتمعي بالمحافظة، ومصطفى فتحي أمين الدمج المجتمعي ببولاق الدكرور.

تكوين فرق فنية من ذوي الهمم الفائزين بالمسابقة

وعلى هامش الاحتفالية التي شهدت تقديم عدد من الفقرات الفنية جرى إعلان البدء في إجراءات تكوين فرق فنية من ذوي الهمم الفائزين بالمسابقة في الرسم والغناء والشعر لتمثيل محافظة الجيزة في المسابقات التي تقام على مستوى الجمهورية، وكذلك تنظيم احتفالية خاصة خلال ديسمبر المقبل تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

ونقل يوسف الزيني، تحيات النائب عادل ناصر أمين المحافظة والنائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم وكل أعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب بالمحافظة، موجهًا الشكر والعرفان باسم ذوي الهمم في الجيزة للرئيس عبد الفتاح السيسي لما قدمه من إنجازات لذوي الاحتياجات الخاصة أهمها إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 لذوي الإعاقة.

بدء استخراج كارت الخدمات المتكاملة مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة

وأعلن أمين الدمج المجتمعي بالجيزة، بدء استخراج كارت الخدمات المتكاملة على مستوى المحافظة مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مقرات حزب مستقبل وطن بمراكز وأقسام المحافظة.

وشارك في حفل توزيع جوائز الموسم الأول لمسابقة مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة بالجيزة فريدة محمد أمينة الدمج المجتمعي بقسم الجيزة، وعاهد علي أمين الدمج بالعياط، وياسر محمد أمين الدمج بالبدرشين، والدكتور طه أمين مساعد الدمج بالوراق.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال المبادرات والفعاليات التي تلبي احتياجات ومطالب المواطنين في جميع المجالات وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية «قادرون باختلاف».