محمد علي خير: «القاهرة الإخبارية» حجزت مكانا على خريطة القنوات الرائدة

قال الإعلامي محمد علي خير، إنَّ قناة القاهرة الإخبارية نجحت في أن تحجز لنفسها مكانًا بارزًا على خريطة القنوات الإخبارية الرائدة والرئيسية التي يحرص المشاهد على متابعتها أولًا بأول، متابعًا: «قدمت القناة أداءا متميزًا يفوق تغطيتها الأخيرة لأحداث سابقة، إذ بدأ الأداء منذ الساعة الأولى للأحداث، وتابعت الحدث بالكامل على القناة، وأعجبني تقسيم الشاشة لأكثر من مكان يتمّ التواصل معه، وكان تحديث المعلومات يتمّ أولًا بأول».

وأشار محمد علي خير، في تصريحات لـ«الوطن»، لما قامت به منصة «واتش آت» خلال التغطية، موضحًا: «وضعت المنصة شريحة القاهرة الإخبارية بحيث من يشاهد المنصة يرى تغطية القاهرة الإخبارية، وهي نقطة ذكية تحسب للقائمين على المنصة».

محمد علي خير: وجود مكتب لقناة القاهرة في فلسطين ساعدها على نقل الأحداث أولا بأول

وأوضح «خير» أنَّ وجود مكتب لقناة القاهرة في فلسطين ساعدها على نقل الأحداث أولا بأول، مستكملًا «أي قناة إخبارية تريد أن تنافس ينبغي أن يكون لها مكاتب في مناطق الساخنة في مقدمتها فلسطين».