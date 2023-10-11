إزالة 540 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بوسط الإسكندرية

شن حي وسط الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق والشوارع اليوم، لإعادة الانضباط للشارع السكندرى، وتنفيذ القانون، خاصة ما يتعلق بإشغال الطريق، لما يشكل من خطورة على حياة المواطنين، ويتسبب في إعاقة حركة السير وتعطيل المرور، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 540 حالة إشغال متنوعة، و60 من الكاوتش والحواجز الأسمنتية.

شن حملة مكبرة

وقالت عزة سعد رئيس حي وسط في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحملة جاءت تحت إشراف المهندسة دعاء عبد الرزاق سكرتير عام الحي، من خلال إدارة إشغال الطريق والإعلانات لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من الشوارع منها، شارع الشرباتي، شارع إسماعيل مهنا، شارع المحكمة، شارع الحديني، بمشاركة العميد محمد العترة مدير شرطة المرافق.

استمرار الحملات بحي وسط

أضافت رئيس حي وسط، أن حملات الحي مستمرة بشكل يومي، ولن تتوقف حتى يتم إعادة الانضباط للشارع السكندري، وفرض القانون وهيبة الدولة، ولن نتهاون في ردع المخالفين وتنفيذ القانون والقرارات المنظمة، حرصا على سلامة المواطنين الذين تتعرض حياتهم للخطر بسبب هذه الإشغالات التي تستولى على الأرصفة، ولن يتم السماح لهم بذلك حيث أن الرصيف حق المواطن.