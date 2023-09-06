حي وسط الإسكندرية ينظم ندوة لزيادة الوعي الديني للمواطنين

قالت عزة سعد رئيس حي وسط الإسكندرية، إن الحي يسعى للمشاركة المجتمعية ورفع مستوى الوعي الديني لدى المواطنين، وجرى انعقاد ندوة دينية بالتنسيق مع فرع دار الإفتاء المصرية بالإسكندرية برئاسة الشيخ أحمد علي مدير عام الفرع، وبحضور المهندسة دعاء عبد الرزاق سكرتير عام الحي والمهندسة إيمان إبراهيم مساعد رئيس الحي وتحت إشراف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وبالتعاون مدير وحدة تكافؤ الفرص بالحي ووحدة حماية الطفولة وتشريف ممثلي الإدارات.

توضيح الشروط الشرعية للغسل

وأضافت سعد، أن الندوة تناولت توضيح خطوات الغسل الشرعي للمتوفى والشروط الواجب اتباعها خلال عملية الغسل كتوعية للمواطنين في أحد الأمور الشرعية التي لا بد أن يتعلمها جميع المسلمين فلا يخلو بيت من حالات الوفاة ولا بد أن يكون هناك من لدية العلم والخبرة في مثل هذا الأمر ومعرفة الشروط الشرعية التي لا بد من مراعاتها خلال عملية الغسل الشرعي لتجنب أي أخطاء يمكن أن تحدث في مثل هذا الظرف.

وأشارت عزة سعد إلى أنه جرى خلال الندوة، الإجابة عن استفسارات الحضور الخاصة بأحكام الطهارة والوضوء والصلاة.

تكريم المتفوقين في حي الإسكندرية

وعلى هامش الندوة، جرى تكريم أبناء العاملين بالحي في محافظة الإسكندرية المتفوفين بالمراحل الدراسية المختلفة والحاصلين على بطولات بالألعاب الرياضية، متمنين لهم المزيد من النجاح والتفوق، بالإضافة إلى تكريم الشيخ أحمد علي مدير عام فرع دار الإفتاء المصرية تقديرا لدوره الفعال في تقديم التوعية الدينية للعاملين بالحي.