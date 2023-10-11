في يومهن العالمي.. فتيات تمردن على أوضاعهن من بوابة السينما

11 أكتوبر من كل عام، تم اختياره من قبل الأم المتحدة باعتباره اليوم العالمي للفتيات، لدعم حقوقهن ومساندتهن للتغلب على كل ما يحاط بهن من أزمات، وذلك منذ نحو 10 سنوات، وقبل هذا التاريخ وقبل تحديد هذا اليوم للجنس اللطيف، كانت السينما سباّقة دائمًا لتقديم المرأة في إطار مميز وإظهار مواهبها في أي مجال عمل تشغله، وقدراتها للتمرد على الأشياء التي ترفضها ولا تحقق لها أي انتصار.

فيلم للرجال فقط

من بين هذه الأعمال، جاء فيلم للرجال فقط، والذي عرض عام 1964، حيث قررت فتاتان التمرد على قرار شركتهن بحصر مواهبهن في أمور مكتبية، وإبعادهن عن الذهاب إلى الصحراء لمشاركة الرجال في التنقيب عن البترول، ومن ثم تحايلن على الأمر وتنكرّن في ملابس رجالية، ونجحن بالفعل في أداء مهمتهن وأثبتن أن المرأة ليست مجرد ديكور للزينة في مجال العمل.

فيلم للرجال فقط بطولة سعاد حسني، نادية لطفي، حسن يوسف، بهاء نافع، يوسف شعبان، سيناريو وحوار محمد أبو يوسف، إخراج محمود ذو الفقار.

فيلم أنا حرة

عام 1959 كان العرض الأول لفيلم أنا حرة، قصة الأديب إحسان عبد القدوس، إخراج إحسان عبد القدوس، بطولة لبنى عبد العزيز، شكري سرحان، زوزو نبيل، حسين رياض، حيث قررت الفتاة أمينة التمرد على الإطار الذي كانت تريد أسرتها حصرها فيه بزعم العادات والتقاليد وتزويجها في سن صغيرة، حيث قررت استكمال تعليمها والالتحاق بالجامعة والنزول إلى ميدان العمل.

فيلم الباب المفتوح

عام 1963 جاء فيلم الباب المفتوح من إخراج هنري بركات، سيناريو وحوار يوسف عيسى عن قصة لطيفة الزيات، بطولة فاتن حمامة، صالح سليم، محمود مرسي، حيث انصاعت ليلى لأسرتها وترك حياتها بين أيديهم لتشكيلها كما يرغبون، ولم تستطع أن تقاوم رغبتها في الانطلاق بحثًا عن حريتها رغم وجود حبيبها حسين الداعم لها، ولكن مع العدوان الثلاثي على مصر قررت انتزاع هذه الحرية وأن تشق طريقها بالذهاب إلى بورسعيد ومساعدة المصابين والفدائيين.

فيلم النظارة السوداء

عام 1963 عرض فيلم النظارة السوداء، للأديب إحسان عبد القدوس، إخراج حسام الدين مصطفى، بطولة نادية لطفي، أحمد مظهر، حيث تعيش الفتاة مادي حياة أرستقراطية ولكن بلا هدف في حياتها، يحاول عمر التقرب منها ولكن تتبدل حياته للأسوأ، وفي الوقت الذي كان يشعر فيه بالضياع، تقرر هي التغير وإنقاذ نفسها وإنقاذه معها.

فيلم خلي بالك من زوزو

عام 1972 عرض فيلم خلي بالك من زوزو، للكاتب صلاح جاهين، إخراج سعاد حسني، حسين فهمي، تحية كاريوكا، حيث تقرر زوزو الانسلاخ عن عالم والدتها ورفض الرقص في الأفراح، من أجل التعلم والحصول على شهادة جامعية، وتم اختياره ضمن أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية.