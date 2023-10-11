برلماني: البرنامج الثقافي بـ«الأوقاف» دعم كبير لتجديد الخطاب الديني

أشاد النائب شمس الدين عضو مجلس النواب، بجهود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتجديد الخطاب الديني وتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة والواعظات لتنمية مهاراتهم ومعارفهم الثقافية، معلنًا تأييده التام للبرنامج الثقافي الذي أطلقته وزارة الأوقاف للأئمة الذي ينعقد بكل مديرية صباح الأحد الثاني من كل شهر بمحاضرة في الثقافة العامة عقب صلاة الظهر، بلقاء مفتوح مع أحد كبار العلماء والمثقفين، بحضور مدير المديرية أو وكيلها أو مدير الدعوة وسيكون له دوره الكبير في دعم ملف تجديد الخطاب الديني.

الأوقاف تدعم تجديد الخطاب الديني

وأكد «شمس الدين»، في بيان له أصدره اليوم الأربعاء، على الأهمية الكبيرة لهذا البرنامج خاصة أنه سيتم تحديد القضايا العلمية والثقافية بالتنسيق بين المديريات ورئيس القطاع الديني، ويتم عقد المقرأة النموذجية عقب انتهاء اللقاء كختام له في مقر انعقاد اللقاء أو أقرب مسجد له، مشيدًا بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة للمديريات التي بها كثافة عددية كبيرة عقد هذا اللقاء مرتين شهريًّا الأحد الثاني والرابع من كل شهر؛ لتمكين أكبر عدد ممكن من الحضور، بحيث يكون حضور كل إمام مرة واحدة شهريًّا، ويمكن للمديرية أن تزيد عن لقاءين إذا رأت ذلك بالتنسيق مع رئيس القطاع الديني بالوزارة.

وأشار النائب، إلى أن قيام الوزارة دوريًّا بتكريم أفضل المتميزين في هذا الجانب سيكون بمثابة حافز كبير لإنجاح هذا البرنامج، مشيدًا بتنظيم البرنامج التثقيفي للأئمة زيارات ميدانية لأبرز معالم كل محافظة والمدن الجديدة بها للوقوف على ما بها من معالم حضارية، وما تم من إنجازات على أرض الواقع.

وأشاد بالنجاحات الكبيرة التي حققها وزير الأوقاف في تحويل المساجد إلى منارات ثقافية وتعليمية، وأصبحت المساجد المصرية عامرة بروادها من كبار السن والسيدات والشباب من الجنسين و الأطفال، موجهًا التحية والتقدير للوزير ولجميع قيادات الوزارة والأئمة والدعاة والواعظات على نجاحهم وقيامهم بمهمتهم ورسالتهم السامية في خدمة الدعوة الإسلامية والتنوير والوعي الحقيقي لدى المواطنين وأسرهم.